Quem erra paga caro, mas o Rio Ave foi a tempo da emenda e anulou dois golos de desvantagem com uma segunda parte transfigurada graças às entradas de Gelson Dala e Carlos Mané. No fim, um ponto para Rio Ave e Famalicão, num bom espetáculo de futebol.

A equipa de João Pedro Sousa foi mais inteligente na primeira parte. Aproveitou a displicência pouco habitual do Rio Ave, com várias perdas de bola no meio campo defensivo. E foi assim que construiu uma vantagem que parecia confortável - até podia ser maior - e difícil de esbater pela equipa de Carvalhal.

Duas más abordagens de Filipe Augusto permitiram a Toni Martínez e a Pedro Gonçalves construírem a vantagem do Famalicão.

O primeiro motivo para sorrir foi ao minuto dez, mas demorou porque Soares Dias só validou o 0-1 ao fim de quatro minutos. Pedro Gonçalves lançou a transição após um mau passe do médio do Rio Ave e Rúben Lameiras assistiu para Toni desfazer o nulo: o avançado espanhol aproveitou a passividade defensiva e marcou em posição legal, por sete centímetros.

Inverteram-se os papéis ao minuto 37, com o mesmo réu: Filipe Augusto não dominou bem e Pedro Gonçalves resgatou de imediato para tabelar com Toni Martínez antes de rematar perante Kieszek.

O Rio Ave teve em dois rasgos de Nuno Santos com cruzamento de Matheus Reis lances de registo, mas Taremi e Piazón chegaram tarde. Em cima do descanso, Nuno Santos quase aproveitou o relaxamento de Vaná e Centelles, mas a bola saiu centímetros ao lado.

Quem viu uma primeira parte segura do Famalicão, exemplar no registo defensivo e letal no aproveitamento à frente, só podia esperar, pela desvantagem, que o Rio Ave esboçasse uma reação mais atrevida. Sobretudo sem tanto erro na construção. Dependia mais dos locais uma possível reviravolta na história.

Carvalhal arriscou de forma pouco vista esta época, tirou o já amarelado Figueiras e também Piazón, deixando a defesa a três e ataque reforçado com Dala e Mané. A velocidade de ambos colocou crescente dificuldade ao Famalicão, acentuada na meia hora final que ditou o 2-2.

Antes de compensar os erros, o Rio Ave podia ter levado a sapatada para sair de cena ao minuto 50, em nova combinação de Pedro Gonçalves e Toni: Kieszek, quase por instinto, defendeu o desvio do espanhol.

O Rio Ave ainda não estava totalmente desperto e recebeu o alerta de que ainda podia tirar algo do jogo ao minuto 63, quando um passe longo de Matheus Reis encontrou Dala a enganar Roderick antes de marcar perante Vaná.

A desvantagem mínima deu outro fôlego, natural, à equipa de Carvalhal, que ainda sofreu um susto num remate de Pedro Gonçalves, antes de novo golo ao fim de dez minutos. Obra de uma grande jogada arrancada por Dala e que culminou com um remate sublime do capitão Tarantini, a passe de Mané.

João Pedro Sousa viu esfumar a vantagem, mas não baixou a guarda e tentou a vitória. Lançou Anderson e Walterson quando ainda havia tempo. Porém, até foi a reviravolta a ficar perto: Vaná agarrou o empate na tentativa de Taremi.

Um ponto que garante ao Rio Ave o sexto lugar isolado ao fim da jornada. O Famalicão iguala o Sporting e fica em terceiro à condição, à espera do embate entre minhotos e leões no domingo.