A FIGURA: Gelson Dala

Preponderante na partida. Com o Rio Ave a jogar sem avançado fixo, o angolano foi fundamental na reviravolta dos vilacondenses. Com o Rio Ave ainda em desvantagem, serviu Camacho na perfeição, mas o colega desperdiçou. Mas à segunda, o cenário mudou. Dala recuperou uma bola à entrada da área e assistiu Camacho para o golo da reviravolta.

O MOMENTO: Camacho transforma estreia a titular em ouro

Na estreia na equipa inicial, o extremo emprestado pelos leões agarrou a primeira vitória desde o regresso de Miguel Cardoso ao Rio Ave. O extremo aproveitou bem a assistência de Dala e não perdoou na cara de Niasse.

OUTROS DESTAQUES

Rafael Camacho

Estreia a titular do extremo emprestado pelo Sporting ao Rio Ave e logo com golo. Camacho nem esteve muito em jogo, mas das duas oportunidades que teve, marcou um golo. O golo da reviravolta dos vilacondenses.

Geraldes

Mais uma assistência primorosa do médio do Rio Ave. É ele quem estende a passadeira para a reviravolta, com um passe para Carlos Mané fazer o empate.

Carlos Mané

Saltou do banco ao intervalo para mudar o rumo do jogo. Após assistência de Geraldes, aproveitou a saída de Niasse para lhe fazer um vistoso chapéu que permitiu ao Rio Ave empatar a partida.

Murillo

Mais uma vez, o principal foco de perigo do Tondela. A rapidez do extremo venezuelano causa sempre problemas aos adversários. Mais habituado a assistir esta época, estreou-se a marcar ao surgir oportuno na área a rematar de primeira após cruzamento de Bebeto.