*Por Rui Paiva

A FIGURA: Alberth Elis

Foi o melhor em campo e não foi apenas pelos dois golos marcados. Fez o que quis da defesa do Santa Clara e evidenciou uma vincada veia goleadora. Possante, fez uma dupla vertiginosa com Paulinho. Se a defesa do Boavista é bastante débil, Elis simboliza o ponto mais forte da equipa de Jesualdo Ferreira: a frente atacante, que hoje impingiu três golos a um Santa Clara que normalmente é muito sólido defensivamente.

--

O MOMENTO: golo de Fábio Cardoso

Num jogo de loucos, com várias remontadas no marcador, foi o golo de Fábio Cardoso que fechou as contas no marcador. Quando o Boavista pensava que ia sair dos Açores com três pontos, eis que o capitão açoriano foi à área contrária garantir que a equipa de Daniel Ramos não sairia derrotada do encontro.

--

OUTROS DESTAQUES

Lincoln

Fez um golo e fez uma assistência. Foi dos mais irreverentes do Santa Clara, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, foi caindo de rendimento e acabou substituído. Um jogo que espelha aquilo que tem sido a carreira de Lincoln nos Açores: a pedaços é craque, mas é muito irregular.

Sauer

Acabou por ser dos melhores jogadores do Boavista. Forte na bola parada, foi ele que impigiu um auto-golo a Marco, através de um livre directo. Seja a atacar, quer no envolvimento defensivo, Sauer esteve sempre em cima do acontecimento.