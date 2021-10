Nuno Campos não entrou com o pé direito no campeonato. O novo técnico do Santa Clara viu a sua equipa perder por 2-0 em casa frente ao último classificado, o Famalicão. Já a equipa de Ivo Vieira ganha aqui um balão de oxigénio, num jogo aparentemente morno mas que teve três expulsões.

E, hoje, o tempo nem pode servir de desculpa. O tempo nos Açores é sempre imprevisível, mas o sol brilhou para apadrinhar a estreia de Nuno Campos na primeira liga ao serviço do Santa Clara. E o antigo adjunto de Paulo Fonseca surpreendeu no onze inicial, apostando num ataque móvel, sem qualquer avançado fixo na frente.

O Santa Clara precisava de pontos para subir na classificação, tal como o Famalicão, o lanterna vermelha do campeonato.

No início do jogo, os açorianos deixaram claro que queriam assumir a despesa do jogo e controlar a posse de bola. Aos oito minutos, Ricardinho apareceu sozinho na área, mas deslumbrou-se com tanto espaço e não conseguiu finalizar.

Um minuto depois, novo lance de perigo para a equipa da casa – e este foi uma oportunidade clara. Assistência de Lincoln e Allano, na cara do golo, fez uma tentativa de chapéu desastrado que saiu por cima da baliza.

Com o passar do tempo, o Famalicão foi subindo no terreno e procurou pressionar alto. O jogo tornou-se interessante com as duas equipas a procurar dominar a posse de bola. Apesar do equilíbrio, o Santa Clara continuou a ser a equipa mais perigosa.

Aos 20 minutos, Allano voltou a criar perigo na área, mas desta vez o brasileiro teve pontaria a mais e acertou em cheio no poste direito da baliza de Júnior. No primeiro tempo, a equipa de Nuno Campos teve facilidade em chegar à baliza contrária, mas os açorianos foram perdulários no capítulo da finalização ao longo do primeiro tempo.

Por sua vez, o Famalicão teve algumas aproximações perigosas à baliza de Marco, mas só na reta final da primeira parte é que conseguiu criar oportunidades de golo – sim, oportunidades, no plural. Aos 41 minutos, Heri, sozinho na área, rematou para uma grande defesa de Marco. Na recarga, Marcos Paulo acertou no poste.

Pouco depois, aos 44 minutos, o guarda-redes do Santa Clara voltou a salvar a equipa, com uma enorme defesa a cabeceamento de Banza. Mas Banza não desistiu e no lance seguinte, sozinho na área, bateu Marco na sequência de um canto.

A segunda parte abriu com polémica e com o banco do Famalicão a queixar-se de uma grande penalidade, levando o árbitro a mostrar o amarelo a Ivo Vieira. O lance espelhava um Famalicão sem medo de jogar na área atacante, que entrou no segundo tempo determinado em resolver o encontro.

Aos 51 minutos, Banza esteve perto de ampliar a vantagem, mas o remate saiu ao lado. Aos 52 minutos chegaria o lance capital do encontro. Tassano derrubou Marcos Paulo dentro da área e o árbitro Hugo Silva marcou penálti e mostrou o vermelho ao central do Santa Clara. Na cobrança, Banza fez o 2-0. Vida difícil para Nuno Campos.

A partir daí, o jogo baixou de ritmo e o Famalicão limitou-se a controlar as instâncias do encontro, perante um Santa Clara, que não desistiu de ter bola, mas não teve capacidade para voltar a ameaçar as redes contrárias. A segunda parte desenrolou-se morna, sem grande história com as duas equipas conformadas com o resultado.

Apesar do ritmo baixo, o jogo ainda viria a ter mais duas expulsões. Primeiro, aos 89 minutos, Banza, que já tinha amarelo, viu o vermelho por ter demorado muito tempo a sair do campo, quando já tinha sido anunciada a substituição – um momento tipo Rui Costa na Alemanha.

Um minuto depois, novo vermelho para o Santa Clara, para o recém-entrado Júlio Romão, que entrou duro sobre Figueiras e levou o segundo cartão amarelo.