FIGURA: Morita

Que jogo de classe do ‘Tsubasa’ açoriano. Morita vai à frente, vai atrás, assiste e marca. É dos melhores ativos do Santa Clara. O golo que fez nesta quarta-feira simboliza toda a sua classe: conduziu, driblou a defesa contrária e rematou com eficácia. Esteve em todo o lado.

O momento: o golo de Allano (59m)

Uma enorme abertura de Lincoln permitiu a Allano sentenciar o jogo aos 59 minutos. As contas do marcador não estavam resolvidas até então. O Farense não tinha desistido e sonhava com um golo para voltar ao encontro. Esse sonho foi desfeito por Allano.

Outros destaques

Cryzan

Foi o melhor da frente de ataque dos açorianos. Assistiu e marcou. Veio buscar jogo atrás e ameaçou por várias vezes a baliza contrária. Jogo de encher o olho do brasileiro, coroada por um golo.

Fabrício Isidoro

Foi dos mais inconformados do Farense. Nunca deixou de lutar. Por várias vezes, mesmo sozinho contra o mundo, causou calafrios à defesa do Santa Clara. Podia ter marcado, mas a sorte não lhe sorriu.

Daniel Ramos

Não é costume os treinadores constarem destes destaques, mas, tratando-se do último jogo da época, é de louvar o trabalho de Daniel Ramos. Tinha uma herança pesada, deixada por João Henriques, que tinha deixado o Santa Clara consolidado na primeira liga. Daniel Ramos não só superou a marca, como garantiu a qualificação para a Europa.