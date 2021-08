O Santa Clara alcançou este domingo a primeira vitória no campeonato, ao vencer o Gil Vicente por 1-0. Um jogo equilibrado, muito batalhado e marcado por duas expulsões, uma para cada equipa.

Antes de irmos ao filme do jogo, importa contextualizar o ambiente que marcou a partida. Duas equipas em circunstâncias completamente diferentes. O Gil Vicente, por um lado, com um bom arranque no campeonato, com duas vitórias e apenas uma derrota diante do Benfica.

O Santa Clara, por outro lado, na ressaca da eliminação da Liga Conferência, precisava urgentemente de pontos no campeonato, uma vez que, até aqui, o melhor que tinha conseguido era um empate (2-2) com o Moreirense.

Se isto não bastasse, o clube açoriano está ainda a atravessar uma crise interna, depois da demissão de Rui Cordeiro da presidência da SAD e do clube. Tempos conturbados que o treinador Daniel Ramos disse esperar não afetar o rendimento da equipa neste jogo com o a equipa de Barcelos.

Os períodos agitados que o clube vive ficaram bem patentes ainda antes do apito inicial, com os apupos dos adeptos ao novo presidente da SAD, o empresário turco Ismael Uzun.

Logo mal o jogo começou, ficou igualmente visível outra tónica que iria marcar o jogo: o relvado, completamente encharcado devido à intensa chuva que se fez sentir ao longo dia em São Miguel.

Devido a isso, a partida começou muito centrado no meio do terreno, com ambas as equipas a terem dificuldades em dominar a posse de bola.

Aos 12 minutos, na primeira oportunidade do encontro, o Santa Clara conseguiu chegar ao golo. Livre batido de forma rápida para Allano, que rasgou a defesa gilista com um cruzamento para a área. O cruzamento encontrou Rui Costa que só teve de encostar para o fundo das redes. Estava feito o 1-0.

Quatro minutos depois, respondeu o Gil. Excelente iniciativa de Fujimoto, que driblou a defesa contrária antes de rematar forte para uma defesa atenta de Marco. As equipas soltaram-se e o jogo ficou animado. Dois minutos depois o Santa Clara esteve perto de ampliar a vantagem. O remate de Cryzan, já dentro da área, foi travado por uma bela defesa de Kritsyuk.

Com o passar do primeiro tempo, o jogo acalmou. O Gil Vicente passou a ter mais bola, enquanto o Santa Clara procurou manter a organização defensiva e explorar o contra-ataque.

A equipa açoriana foi bem-sucedida na missão e não concedeu espaços à formação de Barcelos. Aos 43 minutos, Fujimoto, sempre ele, ainda encontrou espaço, mas o remate saiu por cima da baliza de Marco.

No retomar do segundo tempo, o encontro manteve-se equilibrado, com o Santa Clara a ter mais bola, com ambas as equipas a ter dificuldades em criar lances de perigo.

Contudo, com o desenrolar da segunda parte, a equipa de Ricardo Soares passou a estar melhor no encontro. O Gil Vicente assumiu a posse de bola e procurou encostar a equipa da casa às ‘cordas’. Várias bolas foram bombardeadas para a área da baliza da açoriana, obrigando a defesa insular a trabalhos redobrados.

O jogo já não estava muito bonito, mas ficou ainda mais feio aos 70 minutos. Quezília entre jogadores e duas expulsões: Allano e Ruben Fernandes. Nessa mesma altura, voltou a chover copiosamente no estádio São Miguel. Um sinal dos deuses?

A partir daí o jogo ficou mais confuso, mas o Santa Clara conseguiu-se restabelecer. Aos 79 minutos, Jean Patric correu pela direita e esteve perto de fazer o segundo golo, mas o remate saiu a rasar a poste.

Aos 84 minutos, Samuel Lino conseguiu arranjar espaço na defesa insular, mas não conseguiu acertar com a direção do remate.

Até ao final do jogo, o Gil Vicente pressionou e atirou várias bolas para a área açoriana. A defesa insular, com maior ou menor esforço, conseguiu resolver e manter a vantagem no marcador até ao apito final.