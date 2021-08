O Sporting venceu em casa do Sp. Braga por 2-1, em jogo da segunda jornada da Liga, repetindo o triunfo conseguido na Supertaça, no início do mês.

Tal como no jogo de Aveiro, Jovane (40m) e Pedro Gonçalves (50m) marcaram os golos dos leões, com Abel Ruiz a reduzir já nos descontos para os arsenalistas.