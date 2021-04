O Sporting esteve perto de perder a virgindade esta noite, na receção ao Belenenses – como Petit tanto queria –, mas salvou-se no último minuto de compensação, com um penálti de Jovane.

Os leões voltaram a protagonizar uma exibição irregular, somaram mais um empate (2-2), o terceiro nos últimos quatro jogos, mas saem de Alvalade ainda mais líderes, uma vez que o FC Porto só joga na quinta-feira, frente ao Vitória de Guimarães.

Mas Amorim tem de preocupar-se, e muito.

Isto porque, nos leões, a tranquilidade é evidente. A equipa não esteve mal de todo no primeiro tempo, por exemplo, mas a inoperância em frente à baliza foi fatal. Tiago Tomás ainda precisa de muitas oportunidades para faturar. Paulinho, visto de fora, parece claramente um jogador com falta de confiança, apesar de Amorim o ter negado.

A juntar a isso, houve ainda o penálti desperdiçado por João Mário em cima do intervalo – Kritciuk respondeu com uma enorme defesa.

Na etapa complementar, o erro inexplicável de Adán complicou ainda mais a tarefa leonina, mas a crença, há que assumir, alguma estrelinha – a famosa – deram um balão de oxigénio para as restantes seis jornadas do campeonato.

Do lado do Belenenses, fica o sabor amargo de ter tido os três pontos tão perto do bolso. Petit tinha prometido uma equipa a tentar tirar a virgindade ao Sporting, como já foi referido, e esteve perto de consegui-lo.

Mérito de um Belenenses que se apresentou em Alvalade de forma personalizada: solidário, compacto, venenoso o quanto baste; mas acima de tudo, eficaz.

Os azuis estiveram confortáveis em largos momentos do jogo, mas a muralha quebrou-se nos últimos dez minutos. Primeiro Coates, qual ponta de lança, relançou as esperanças sportinguistas. Nos descontos, num lance fortuito, tocou com a mão na bola dentro da área e Nuno Almeida apitou penálti.

Jovane afasta o bafo do dragão... por agora

A marca dos onze metros já havia sido madrasta para os leões na primeira parte, quando Kritciuk defendeu de forma sublime um castigo máximo de João Mário, mas desta vez foi amiga. Jovane bateu com convicção e resgatou um ponto precioso para a luta pelo título.

O Sporting fica à espera do que o FC Porto pode fazer amanhã, quinta-feira, e está sujeito a sentir ainda mais de perto o bafo do dragão, quando estamos cada vez mais perto da hora das decisões.

Os leõezinhos de Amorim que se cuidem, até porque na próxima jornada há uma visita à Pedreira. O Sp. Braga de Carvalhal não é, de todo, das presas mais fáceis que andam por aí à solta.