O Sporting derrotou, esta quarta-feira o Gil Vicente, por 2-1, em jogo da 29.ª jornada da Liga.



Os leões inauguraram o marcador por Wendel (21) e aumentou a vantagem por Plata (46m). O conjunto de Barcelos reduziu por Rúben Ribeiro em cima do apito final.



Com esta vitória, o conjunto verde e branco consolidou o terceiro lugar e tem agora mais cinco pontos que o Sporting de Braga. Por sua vez, o Gil Vicente segue no 11.º posto.