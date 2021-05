O Sporting goleou esta quarta-feira na receção ao Marítimo, por 5-1, em jogo da 34.ª jornada e última jornada da Liga 2020/21.

Com os objetivos das duas equipas já definidos, o destaque do jogo vai para Pedro Gonçalves: o médio leonino fez um hat-trick (7m, 20m e 62m) e confirmou o troféu de melhor marcador do campeonato.

SPORTING-MARÍTIMO, 5-1: O FILME E A FICHA DE JOGO.

Karo, com um autogolo (21m), e Gonzalo Plata (75m) marcaram os restantes golos da formação verde e branca. Beltrame, aos 89 minutos, reduziu para os madeirenses.