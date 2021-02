O Sporting bateu o Portimonense por 2-0, em Alvalade, numa partida referente à 20.ª ronda da Liga.



Os golos dos leões foram apontados na primeira parte por Feddal (27m) e por Nuno Santos (32m).



Com esta vitória os leões chegaram aos 54 pontos na Liga e ficam à espera do que vão fazer os principais perseguidores na Liga. Por sua vez, o Portimonense continua com 19 pontos no 13.º posto.