O Sporting empatou esta sexta-feira na receção ao Rio Ave (1-1), no jogo que abriu a 14.ª jornada da Liga.

Em Alvalade, Pedro Gonçalves fez o 12.º golo no campeonato e deu vantagem aos leões a três minutos do intervalo.

Na segunda parte, Geraldes, Mané e Dala desenharam o golo do empate vilacondense aos 61 minutos, com o avançado angolano a desviar para o fundo das redes.

Com este resultado, o Sporting mantém o primeiro lugar da tabela classificativa, agora com 36 pontos, mas pode ver Benfica ou FC Porto aproximarem-se, consoante o resultado do clássico. Já o Rio Ave está, à condição, no oitavo lugar, com 15 pontos.