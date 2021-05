Com a descida direta evitada pelas duas equipas, Tondela e Belenenses protagonizaram um duelo onde a manutenção estava em jogo. As duas equipas chegaram a este jogo com o objetivo claro de fugir ao lugar de playoff de descida.

Numa entrada claramente com a manutenção em mente, o Tondela perdeu pouco tempo para mostrar ao que vinha. Dois minutos e uma excelente combinação a primeiro toque entre João Pedro e Tiago culminaram no 15º golo de Mario Gonzalez.

Depois de um arranque explosivo, o gás acabou à equipa beirã. A pouco e pouco foi desacelerando e deu espaço ao Belenenses para reentrar no jogo.

Os pupilos de Petit não demoraram muito até colocarem o Tondela em sentido. Varela marcou aos 12 minutos, mas o VAR acabou por salvar os beirões. Não passou de um pesadelo, que mais tarde vinha a ser realidade.

Sete minutos depois, aos 19, Cassierra apontou o primeiro tento do Belenenses no encontro e igualou o marcador. De volta à estaca zero, era o conjunto de Belém quem estava mais forte no jogo, a saber aproveitar os erros defensivos do Tondela.

Tiago Almeida, que já tinha estado envolvido no primeiro golo do Belenenses, cometeu falta dentro da grande área e deu a oportunidade a Miguel Cardoso de consumar a reviravolta no marcador. O avançado agradeceu e não desperdiçou.

Descontentes com o 1-2, os beirões ainda tentaram repor a igualdade antes da ida para os balneários. Mario Gonzalez esteve perto, depois de um canto batido na esquerda, mas não passou de um susto.

Apesar da boa resposta do Belenenses depois do golo do Tondela na primeira metade, na segunda parte foram os auriverdes a entrar novamente melhor no encontro. Foram várias as tentativas dos beirões, mas não passou disso.

Como quem não marca sofre, um pouco contra a corrente do jogo, foi o Belenenses a marcar. Cassierra bisou depois de um erro crasso de Enzo Martinez no meio campo. Com bastante espaço para jogar, o central perdeu a bola e num contra-ataque veloz, Cassierra bateu Trigueira.

A perder por 1-3, o Tondela foi com tudo atrás do prejuízo. Pako Ayestarán lançou Telmo Arcanjo no encontro, uma mexida que deu alma aos beirões. Num espaço de poucos minutos, o jovem fez três remates à baliza, que obrigaram Kritciuk a três boas intervenções.

O Tondela acreditou até ao fim na reviravolta, ou pelo menos no empate, mas não foi o suficiente. A equipa beirã não conseguiu materializar em golo as oportunidades que conseguiu criar e acabou por desperdiçar nova oportunidade de matar as contas da manutenção.

Quem saiu de Tondela a sorrir foi o Belenenses, que rumou a Belém com a permanência na Primeira Liga assegurada.