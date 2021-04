Uma entrada a todo o gás do Benfica encostou desde cedo o Tondela às cordas. Os pupilos de Jorge Jesus perceberam desde cedo as lacunas que a defesa beirã apresentava e souberam tirar o máximo partido disso (o filme do jogo).

Nem dez minutos foram precisos para o primeiro aviso dos encarnados. Depois de uma boa arrancada no flanco esquerdo, Grimaldo encontrou Seferovic na área um passe rasteiro, mas o avançado a falhou com a baliza praticamente aberta.

Não foi à primeira, foi à segunda. Uma boa combinação entre Cebolinha e Pizzi só terminou com o capitão do Benfica a fazer o primeiro golo do jogo. O capitão encarnado assumiu a liderança e colocou a sua equipa em vantagem.

Depois de uma entrada a alta velocidade no encontro, o Benfica ligou o cruise control e não abrandou até fazer o segundo. Em vez de assistir, foi a vez de Cebolinha colocar o nome na folha de marcadores do jogo.

O brasileiro rompeu pela defesa do Tondela e de fora da área, com um remate teleguiado, bateu Pedro Trigueira. Feito o segundo, o Benfica não parecia satisfeito e continuava a mostrar fome de golo.

O Tondela ainda tentou responder, com Jaume a desmarcar Mario González na cara de Helton Leite, que voltou a demonstrar toda a qualidade que tem a jogar fora dos postes. O guardião dos encarnados saiu-se de forma perfeita aos pés do avançado espanhol e acabou com aquela que foi a única ameaça beirã.

Os auriverdes pareciam não se encontrar no jogo e continuavam a ceder à pressão do Benfica, que apesar das várias tentativas acabou por não conseguir dilatar mais a vantagem até ao final da primeira parte.

No segundo tempo o Benfica voltou a entrar forte, mas o Tondela voltou ao relvado de cara lavada.

Poucos minutos depois do início da segunda parte, Mario González impede uma saída de jogo dos encarnados, ganha a bola e coloca um remate rasteiro na direção da baliza de Helton Leite. Valeu a atenção do guarda-redes do Benfica que fez uma excelente defesa.

Os auriverdes pareciam destemidos em voltar ao jogo e poucos minutos depois foi novamente o avançado espanhol a estar perto do golo. Agra cruzou e Mario González tentou fazer o primeiro do Tondela, mas a bola esbarrou na defesa encarnada e saiu pela linha final.

Como se costuma dizer, não há duas sem três. Mario González voltou a estar perto do golo, depois de nova assistência de Salvador Agra. A bola passou a poucos centímetros do poste esquerdo da baliza do Benfica.

O avançado espanhol estava endiabrado e só faltava mesmo o golo como recompensa. Depois de estar muito perto do golo, Mario González voltou à carga e só Helton Leite valeu ao Benfica.

O Tondela cresceu bastante na segunda parte e conseguiu aproveitar bem a redução de ritmo dos encarnados. No entanto, depois de várias ameaças dos auriverdes, foi a vez do Benfica tentar a sua sorte. Uma bola jogada coletiva culminou num remate de Pizzi, que passou ligeiramente acima da barra.

Grimaldo também ainda tentou de livre, mas a bola saiu ao lado do poste e o 3-0 acabou por não acontecer.

Sem mais golos até ao final do encontro, o Benfica sai de terras beirãs com os três pontos na bagagem e continua a perseguição ao FC Porto, equipa que defronta na próxima jornada.