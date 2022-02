*Por Carlos Eduardo





Numa exibição longe de ser brilhante, o Benfica beneficiou de um Cebolinha inspirado para ganhar por 3-1 em Tondela. A distância para os da frente manteve-se, mas os níveis de confiança foram mais evidentes neste jogo.



Enfim, foi um triunfo justo num jogo bem interessante de seguir em Tondela.

O Estádio João Cardoso ia-se vestindo para a melhor assistência da época e do lado encarnado havia a dúvida sobre que resposta a equipa iria dar na pior série de resultados da temporada.



Cada equipa trocou três peças de um xadrez que viria a mostrar-se mais favorável ao Benfica. Na equipa da casa, havia três castigados: Rafael Barbosa, Pedro Augusto e Sagnan. Já nas águias, Veríssimo tomou opções e deixou de fora Diogo Gonçalves, Meité e André Almeida.



Numa tentativa de recuperar a imagem claramente beliscada que deixou nos últimos jogos, foi a equipa encarnada quem criou a melhor oportunide de golo. Passavam dois minutos quando Darwin combinou com Gonçalo Ramos. Acabou isolado, rematou, mas Trigueira respondeu com uma defesa autoritária.



O Benfica parecia querer limpar o mais rapidamente possível a imagem que deixou nos últimos jogos e foi tentando ganhar espaço perante a defesa beirã. Até aos cinco minutos foi isto que se viu no Estádio João Cardoso. No entanto, foi o Tondela quem marcou. O golo de Boselli não valeu por posição irregular de Agra no início do lance.



Por outro lado, as águias mostraram-se certeiras e o golo contou mesmo. Cebolinha e Grimaldo combinaram - tão simples - e o brasileiro rematou por entre as pernas de Trigueira para o 1-0. Minutos depois, o Benfica podia ter aumentado a vantagem. Trigueira salvou o Tondela ao desviar um remate de Cebolinha para a barra, aos 31 minutos.



Para o minuto 34 estava guardado o momento do jogo. Obra de arte de Darwin. O uruguaio ganhou espaço no corredor central e atirou sem hipóteses de defesa para o guardião da formação beirã. O avançado do Benfica ficou perto de «repetir a gracinha», mas o seu livre esbarrou no poste.



O Tondela terminou a primeira parte com uma oportunidade clara desperdiçada por Agra. Estava dado o mote para um bom arranque de segundo tempo. Pako deu um sinal a partir do banco e trocou Avilés pelo reforço D'Almeida. Apesar do bom arranque, os beirões voltaram a sofrer, punidos pela eficácia encarnada. Na primeira vez que se aproximou da baliza de Trigueira, o Everton assistiu Gonçalo Ramos para o 3-0.

Os encarnados poderiam ter chegado à goleada. Gonçalo Ramos teve uma conclusão desastrosa após bela jogada coletiva. O conforto do Benfica no encontro aumentou com a expulsão de Neto Borges por acumulação de cartões amarelos.



Nélson Veríssimo aproveitou e foi alterando as peças: tirou Everton, Darwin, Paulo Bernardo, Rafa e Gonçalo Ramos. O Benfica perdeu qualidade e viu o Tondela crescer no encontro. Os beirões conseguiram reduzir a diferença no marcador ao minuto 88 por Eduardo Quaresma - primeiro golo com sénior.

O jogo não viria a ter mais golos. Triunfo justo de um Benfica que mostrou algumas melhorias, mas ainda longe do que a falange de apoio encarnado neste final de tarde em Tondela deverá desejar. Deu para lamber (algumas feridas) no João Cardoso.