Num jogo que se fazia antever difícil para as duas equipas, consequência do estado do relvado devido à chuva, foi o Tondela quem entrou melhor. Com ou sem chuva, a jogar em casa, a equipa beirã quis-se impor desde o primeiro minuto.

Dois minutos depois do apito inicial, um contra-ataque rápido conduzido por Tiago Almeida só terminou com o remate de Salvador Agra para a boa defesa de Dani Figueira. Dadashov ainda foi na recarga, mas o guardião não se deixou bater à segunda tentativa.

O Tondela continuou por cima do encontro, mas a falta de eficácia trocou as voltas aos beirões. Como quem não marca sofre, foi o Estoril Praia quem encontrou o fundo das redes numa das primeiras tentativas de golo.

Aos 19 minutos, Khacef perdeu a bola para Chiquinho que só parou depois de apontar o primeiro tento do encontro. O extremo dos estorilistas não se amedrontou com a saída de Niasse da baliza e com um pequeno chapéu, abriu as contas do marcador.

Um pouco contra a corrente do jogo, era o Estoril quem punha a mão nos três pontos e no segundo lugar do campeonato.

Depois de minutos de muito equilíbrio entre os dois conjuntos, um novo erro de Khacef voltou a dar em golo dos canarinhos. Nova perdida de bola no meio campo, uma bela arrancada do Estoril e mais um golo antes do intervalo.

Leonardo Ruiz tirou dois defesas beirões do caminho à entrada da área, olhou para a baliza e bateu Niasse com um remate colocado ao ângulo inferior. Um remate sem grande potência, mas com muita intenção, deu um golo que transmitiu ainda mais segurança ao Estoril para encarar o segundo tempo.

Depois de uma primeira parte para esquecer, o discurso de Pako Ayestaran ao intervalo parece ter surtido efeito nos jogadores auriverdes. O Tondela entrou bem no segundo tempo, com vontade de reentrar nas contas do jogo.

Através de um livre, Boselli deixou o primeiro aviso a Dani Figueira. Com aviso prévio, foi à lei da bomba que o uruguaio conseguiu encontrar o caminho para o golo. Um remate potente do meio da rua deixou o guardião do Estoril sem reação e o Tondela mais perto do empate.

Feito o 1-2, os beirões acreditaram ainda mais ser possível sair deste duelo com pelo menos um ponto. Não foi por falta de tentativas, mas por falta de eficácia.

O Tondela ainda teve chances para empatar o jogo, mas falhou no momento da finalização. Tentou Daniel dos Anjos, tentou Boselli, tentou Salvador Agra. Todos tentara, mas nenhum conseguiu o golo da igualdade.

Com muito esforço, o Estoril conseguiu segurar a vantagem e somou os três pontos que valeram uma subida ao segundo lugar.