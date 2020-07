Um golpe de magia de Fábio Martins deu esta tarde a vitória ao Famalicão no terreno do Tondela (1-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Os famalicenses aproximam-se do sonho da Europa, enquanto os beirões continuam sem qualquer margem de erro na luta pela permanência.

O Famalicão chegou a esta partida depois da «exibição menos conseguida da época» frente ao Portimonense – palavras de João Pedro Sousa –, mas pela frente tinha um Tondela que tem sido assombrado pelo fantasma caseiro durante a temporada. Os homens de Natxo González são dos conjuntos com menor aproveitamento da Liga a jogar na condição de visitado e o Famalicão aproveitou isso mesmo, mesmo que sem grande brilhantismo: um triunfo construído na base do pragmatismo e da maior eficácia em relação ao adversário.

De facto, não se pode dizer que tenha havido brilho neste triunfo do emblema de Vila Nova de Famalicão, que passaram por algumas dificuldades perante uma equipa tondelense com muito coração, mas pouco discernimento.

Ronan, por exemplo, teve nos pés a melhor oportunidade da primeira parte, aos 29 minutos, mas faltou-lhe sangue frio na cara de Vaná. O avançado do Tondela adornou demasiado o lance e a bola acabou por perder-se depois de um remate de Jonathan Toro.

O Famalicão respondeu de bola parada, mas Babacar Niasse – em estreia na Liga depois da ausência de Cláudio Ramos – respondeu à altura. Uma oportunidade para cada lado numa primeira parte com muita luta a meio-campo, mas pouco perfume junto às áreas adversárias.

Fábio Martins aproxima famalicenses do sonho

No início da segunda parte, ligeiro ascendente para o Tondela, também mais pressionado na tabela, mas sem reflexo no marcador. Os homens de Natxo aproximaram-se várias vezes com perigo à baliza de Vaná, mas o coração continuou a pesar mais do que a cabeça.

E cabeça teve depois Fábio Martins para decidir o jogo. O extremo famalicense ganhou espaço à entrada da área, olhou para a baliza e rematou em jeito para o poste mais distante de Babacar Niasse.

Ficaram mais confortáveis os homens de João Pedro Sousa e nem o revés causado pela expulsão de Toni Martínez fez abanar a estrutura de umas das sensações da Liga. Com a corda ao pescoço, o Tondela tentou forçar o empate, sobretudo através de jogo mais direto, mas continuou a faltar arte e engenho para quebrar a defensiva famalicense.

Num jogo equilibrado, a qualidade individual de Fábio Martins deu os três pontos ao Famalicão que permitem a ultrapassagem ao Rio Ave, derrotado em Barcelos. O João Cardoso continua assombrado para o Tondela – apenas uma vitória em casa neste ano civil –, que mantém os três pontos de vantagem em relação de água. Ainda assim, depois de um início de temporada relativamente tranquilo, o conjunto beirão parte para os jogos decisivos da Liga sem qualquer margem de erro: o Portimonense está mesmo aí ao virar da esquina.