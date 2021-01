O jogo antevia-se disputado, tendo em conta a necessidade de somar pontos de ambas as equipas, que se encontram no fundo da tabela classificativa (ficha e filme de jogo).

O Farense arrancou o encontro de forma mais explosiva e pressionou o conjunto beirão. De tal maneira encostado às cordas, o Tondela não conseguia passar do meio campo.

O grupo orientado por Pako Ayestaran soube aproveitar a pressão dos algarvios e apostou num jogo definido no contra-ataque. Aos oito minutos, com uma boa jogada pelo flanco direito do Tondela, a bola acabou por chegar ao meio, aos pés de Pedro Augusto, que acabou por escorregar no momento do remate, deixando assim passar uma boa oportunidade.

A equipa beirã continuou a explorar as jogadas rápidas e, aos dez minutos, depois de uma combinação entre Filipe Ferreira e Salvador Agra, o extremo beirão meteu para o meio, onde apareceu Jaume Grau que rematou ligeiramente acima da barra.

Depois de tanto pressionar, o Farense conseguiu mesmo chegar com bastante perigo à área do Tondela. Ryan Gauld rematou ao primeiro poste da baliza de Babacar Niasse, valeu intervenção do guarda redes beirão, que negou uma chance clara de golo. É caso para dizer que há defesas que valem golos.

Descontente com o nulo no marcador, os algarvios continuaram à procura de mais e depois de um cruzamento, que mais parecia um remate, de Fábio Nunes, Licá ainda tocou com a ponta da chuteira, mas a bola passou a rasar o poste da baliza de Niasse.

Até ao final dos primeiros 45 minutos, a partida continuou bastante equilibrada, sem chances claras de golo para os dois lados.

Os primeiros minutos da segunda parte foram totalmente oposto da primeira metade do encontro. O Tondela entrou a todo o gás e precisou apenas de um minuto para inaugurar o marcador.

João Pedro aproveitou da melhor maneira o passe de Jhon Murillo e fuzilou a baliza de Rafael Defendi, com um autêntico míssil rasteiro.

O Farense não se ficou e depois de um ressalto na área beirã, Madi Queta rematou de primeira, mas a bola acabou por passar um pouco ao lado da baliza do Tondela.

Descontente por estar a perder e a precisar de somar pontos, Sérgio Vieira não perdeu tempo e trocou um defesa por um avançado. Partia com tudo a equipa do Farense, em busca do golo.

Mas foi o Tondela quem continuava a criar mais perigo. Depois de um canto batido por João Pedro, Medioub cabeceou ligeiramente ao lado da baliza de Defendi.

Enquanto o Farense lutava desesperadamente por um golo que relançasse os algarvios no encontro, o Tondela segurava os três pontos com tudo o que tinha.

A equipa de Sérgio Vieira esteve perto do golo, mas Enzo Martinez vestiu a capa de super-herói e fez um corte in extremis, que negou um golo cantado a Stojiljkovic.

Sem querer arriscar muito, o Tondela ainda conseguiu subir algumas vezes à área do Farense e numa delas acabou por fazer o 2-0.

Mario Gonzalez ficou isolado frente a Rafael Defendi e assistiu Rafael Barbosa, que só precisou de encostar para o fundo das redes.

O Tondela foi a equipa mais feliz o final dos 90 minutos, isto porque somou três preciosos pontos em casa.