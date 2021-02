Num duelo entre duas equipas focadas em pontuar com vista à manutenção, o Gil Vicente quase que entrou a perder no encontro.

Um minuto de jogo, Mário Gonzalez surgiu isolado em direção à baliza gilista, driblou Denis e acabou por ver o golo travado pela mão de Ruben Fernandes, defesa e capitão dos forasteiros.

Apesar da grande controvérsia em torno do lance, o penálti foi assinalado e convertido com sucesso por João Pedro.

É caso para dizer que o Gil Vicente entrou no encontro em desvantagem numérica e também no marcador, o que desde cedo dificultou o trabalho gilista.

Apesar de se ter colocado na vantagem desde cedo, a formação beirã não tirou o pé do acelerador e foi causando várias dores de cabeça à defesa da equipa de Barcelos, nomeadamente ao guarda redes Denis.

Ora por Salvador Agra, ora por João Pedro, ou até mesmo por Tiago, todas as tentativas claras de golo dos beirões acabaram por parar nas mãos de Denis, que se mostrava uma autêntica muralha.

Com menos um homem, o Gil Vicente foi apostando num futebol mais direto, com os cruzamentos a serem a melhor arma dos gilistas, que nas alturas iam colocando Pedro Trigueira em sentido.

Se nos primeiros 45 minutos era o Tondela quem estava por cima no encontro, na segunda metade do jogo a história não foi diferente. A turma de Pako Ayestarán soube aproveitar a vantagem que tinha e foi-se instalando no meio campo adversário.

Aos 53 minutos, Mário Gonzalez voltou a ter novamente o golo nos pés, mas Denis mostrava-se intransponível. O guarda redes estava a ser crucial para manter os gilistas vivos na luta pelo jogo.

Apesar do Tondela mostrar alguma superioridade, fruto da vantagem numérica, o Gil Vicente começa a impor-se cada vez mais no encontro através dos contra-ataques, que colocaram a defesa beirã em sentido por diversas vezes.

Numa altura em que cada ponto somado é bastante precioso, ainda mais os três, o Tondela parecia baixar as linhas e tentar segurar a vantagem sem querer arriscar muito.

O Gil Vicente tentou chegar ao empate por várias vezes, mas ou rematou ao lado, ou a bola esbarrava nas mãos de Pedro Trigueira. Apesar de estar só com 10 jogadores em campo, os gilistas tentaram com todas as forças chegar ao empate.

O Tondela ainda chegou a marcar novamente por intermédio de Mário González, mas o golo foi anulado por fora de jogo do avançado beirão.

A equipa beirã conseguiu segurar o triunfo e somou a quinta vitória consecutiva no Estádio João Cardoso, que se tem mostrado uma autêntica fortaleza para o conjunto beirão.