Figura: Denis

O guarda-redes do Gil Vicente foi uma autêntica muralha ao longo de todo o jogo. O guardião foi uma autêntica dor de cabeça para a frente de ataque do Tondela, que só conseguiu marcar através de grande penalidade. Uma verdadeira amostra de segurança e firmeza entre os postes.

Momento do jogo: penálti e expulsão no primeiro minuto de jogo

Depois de Mário González ter conseguido driblar Denis, o golo parecia certo, mas o remate do avançado espanhol foi travado pela mão de Ruben Fernandes, defesa dos gilistas. Um lance que deixa muitas dúvidas, uma vez que o braço do capitão do Gil Vicente estava encostado ao corpo e se a bola não batesse no braço, certamente batia no peito do jogador.

Outros destaques:

Tiago

Apesar de ser uma aposta do Tondela na formação, o jovem defesa tem-se mostrado uma mais valia no conjunto beirão. Seguro na defesa e uma ajuda preciosa no ataque, com boas triangulações com João Pedro e Jhon Murillo.

João Pedro

Mostrou frieza e segurança no momento da marcação da grande penalidade. Bola para um lado, guarda redes para o outro e fez o 1-0 para o Tondela. Grande presença no meio campo, com destaque para a visão de jogo que o médio demonstrou ao longo dos 90 minutos.

Paulinho

À semelhança de Tiago, lateral do Tondela, também o defesa direito do Gil Vicente foi um dos homens mais interventivos no lado gilista. Fez o seu papel na defesa e ajudou no ataque, tendo tido uma das melhores oportunidades de golo do Gil Vicente