Depois de terem perdido na última jornada, Tondela e Portimonense entraram focados em tentar voltar ao trilho das vitórias.

O primeiro aviso surgiu por parte dos algarvios que viram um Khacef travar um contra-ataque de grande perigo para a baliza de Niasse. O argelino fez um corte precioso já perto da marca do penálti, que impediu que o avançado do Portimonense ficasse em posição de fazer o golo.

Num jogo marcado por muitas paragens, com o árbitro da partida a assinalar muitas faltas, a resposta dos beirões chegou aos 18 minutos. Uma bela jogada coletiva que passou por metade da equipa, terminou nos pés de Rafael Barbosa, que acabou por atirar ao lado.

O equilíbrio que se fazia sentir neste duelo só foi quebrado por Beto. O avançado algarvio não desperdiçou o passe picado de Willyan e fez o primeiro golo do encontro.

Ainda antes do intervalo, o Portimonense beneficiou de uma grande penalidade. Chamado a converter, Aylton Boa Morte não vacilou e bateu Babacar Niasse para fazer o segundo do jogo e dos algarvios.

A correr atrás do prejuízo, o Tondela entrou decidido a reentrar nas contas do jogo na segunda parte. Depois de alguma confusão na área do Portimonense, Rafael Barbosa não aproveitou a bola que lhe caiu aos pés e atirou contra o defesa.

O Tondela tentou, tentou e tentou, mas Samuel estava num grande dia e não permitiu que os beirões conseguissem reduzir a desvantagem no marcador.

A perder, Pako Ayestarán mexeu no 11 do Tondela, mas as substituições acabaram por não ajudar a um desfecho mais positivo no encontro. Neto Borges, que se estreou pelos beirões, foi o jogador mais interventivo após a sua entrada.

Como quem não marca, sofre, os auriverdes viram os algarvios encontrar o caminho para o golo pela terceira vez. Através de um livre, Candé bateu em jeito e conseguiu colocar a bola no fundo das redes da baliza defendida por Niasse.

Num jogo marcado por muitas paragens, foi o Portimonense quem rumou ao Algarve com os três pontos na bagagem.