Foi a todo o gás e com vontade de somar os primeiros pontos desta época que o Sp. Braga entrou para dentro das quatro linhas. Uma atuação bem contrastante com a do Tondela, que entrou muito desinspirado e pouco fez durante todo o encontro.

Apesar do frio que se fazia sentir, o motor do Braga demorou pouco a aquecer e a intensidade da equipa do Minho rapidamente se fez sentir. Aos poucos o conjunto comandado por Carlos Carvalhal foi-se superiorizando ao adversário e aos 22 minutos surgiu o primeiro golo do encontro. Canto batido por Iuri Medeiros, Paulinho desvia ao primeiro poste e Bruno Viana só teve de encostar ao segundo poste.

Estava feito o mais difícil. A partir deste momento o Braga colocou o pé no acelerador e nunca mais abrandou. Um autêntico atropelo que o Tondela sofreu a partir daí.

Três minutos depois do primeiro golo, aos 25, Galeno de fora da área, rematou em jeito e deixou Niasse no chão sem hipótese de impedir o seu primeiro tento no encontro.

Só continuava a dar Braga e como não há dois sem três, foi outra vez o extremo brasileiro que agitou as águas. Galeno assistiu para Ricardo Horta fazer o 0-3 para a equipa visitante. Metade do primeiro tempo jogado e o Braga mostrava-se implacável e destemido a colocar um ponto final nos jogos sem vencer.

Os minhotos não mostravam sinais nem intenções de querer abrandar o ritmo e continuavam uma autêntica locomotiva. Ainda antes do apito final da primeira parte, Galeno voltou a apontar mais um tento, desta vez de cabeça, depois de um canto batido por Iuri Medeiros.

Ao intervalo, Pako Ayestarán, treinador do Tondela, tentou mudar o paradigma do encontro e apostou no setor mais defensivo, que até ao momento estava a ter uma noite para esquecer.

Mohamed Khacef e Enzo Martinez estrearam-se pelos auriverdes e deram uma nova alma à última linha beirã. Na segunda metade o Tondela já apareceu de cara lavada e conseguiu equilibrar mais o jogo.

Aos 66 minutos o técnico espanhol voltou a mexer e foi a vez de mexer no ataque. Entrou Rafael Barbosa e Souleymane Anne, que também assinalou hoje a sua estreia. O avançado mauritano acabou mesmo por criar uma das hipóteses de maior perigo para o lado do Tondela, mas sem sucesso.

Na segunda parte o Braga acabou mesmo por abrandar e geriu o resultado de forma tranquila e segura. Nota para a atitude demonstrada na segunda metade por parte da equipa beirã, que melhorou razoavelmente a qualidade de jogo apresentada nos primeiros 45 minutos.

Babacar Niasse que estava a ter uma noite para esquecer, na segunda parte veio a ser um dos homens em destaque na formação beirã, ao negar várias chances claras de golo ao Braga.

O jogo não acabou sem um penálti a favor do Tondela, mas que Matheus defendeu de forma imperiosa e negou assim o golo a Salvador Agra, aquele que ia ser o único tento da equipa beirã no encontro.

Com esta vitória o Braga soma os primeiros pontos da temporada e terminadcom a sequência de dois jogos a perder no arranque da Liga.