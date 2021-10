O Benfica empatou esta noite em casa do Vizela (0-1), em jogo da nona jornada da Liga. Rafa, aos 90+8 minutos, fez o único golo do encontro.

Foi o regresso dos encarnados às vitórias, depois da goleada sofrida ante o Bayern.

Com este resultado, de resto, o Benfica segura a liderança do campeonato, à frente do FC Porto e do Sporting. O Vizela é décimo.