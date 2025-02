A Liga divulgou, esta terça-feira, os horários da 23.ª jornada do campeonato.

O Benfica, que a 18 de fevereiro (terça-feira) recebe o Mónaco no play-off da Liga dos Campeões, joga com o Boavista, no Estádio da Luz, no dia 22, sábado, às 18h00. No domingo, o Sporting desloca-se ao terreno do AVS (18h00), quatro dias depois da visita ao Borussia Dortmund.

Já o FC Porto, só entra em campo na segunda-feira, às 20h15, diante do Vitória de Guimarães, isto depois de ter jogado em Roma na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

A ronda abre a 21 de fevereiro (sexta-feira), com o Sporting de Braga a receber o Nacional (20h15). Cinco dias depois, os arsenalistas vão à Luz disputar os quartos de final da Taça de Portugal.

Os horários dos jogos da 23.ª jornada da Liga:

21 de fevereiro (sexta-feira)

Sp. Braga – Nacional, 20h15 – Sport TV

22 de fevereiro (sábado)

Casa Pia – Gil Vicente, 15h30 - Sport TV

Benfica – Boavista, 18h00 - BTV

Estoril Praia – Rio Ave, 20h30 - Sport TV

23 de fevereiro (domingo)

Estrela Amadora – Santa Clara, 15h30 – Sport TV

Arouca – Farense, 15h30 – Sport TV

AFS – Sporting, 18h00 – Sport TV

Famalicão – Moreirense, 20h30 – Sport TV

24 de fevereiro (segunda-feira)

FC Porto – V. Guimarães, 20h15 - Sport TV