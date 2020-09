Pré-época: Penafiel bate Boavista com golos de Mateus

O Penafiel venceu o Boavista esta quarta-feira por 2-1, num jogo de preparação no estádio 25 de abril, com um ‘bis’ de Mateus.

O Boavista colocou-se a vencer ainda na primeira parte graças a um golo de Yusupha. No segundo tempo, o avançado angolano, que representou as ‘panteras negras’ nas últimas três temporadas, liderou a reviravolta no marcador ao apontar dois golos, um deles através da conversão de uma grande penalidade.

O Penafiel dá o pontapé de saída da II Liga no fim de semana de 12 e 13 de setembro com a receção ao Sporting da Covilhã. O Boavista viaja até à Madeira para defrontar o Nacional no arranque da Primeira Liga.