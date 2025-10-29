A Liga fez questão de esclarecer aos adeptos portugueses um dos assuntos de que mais se falou em Espanha nas últimas semanas: a possibilidade de haver um jogo da Liga espanhola nos EUA. Todavia, em Portugal será diferente: não há qualquer plano para realizar jogos fora do território nacional.

A garantia foi deixada pelo presidente Reinaldo Teixeira após uma reunião, realizada na passada sexta-feira, com a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA), liderada por Marta Gens. O encontro serviu para debater ideias e projetos sobre a experiência do adepto e reforçar a sua importância no ecossistema do futebol profissional português.

«Não existe intenção da Liga Portugal em promover jogos das competições que organiza fora do território português», afirmou Reinaldo Teixeira, em declarações disponibilizadas no site da Liga.

«A nossa posição é clara quanto a isso e nem sequer temos conhecimento de qualquer abordagem nesse sentido. É hora de sossegar os adeptos de todos os emblemas profissionais: jogos das ligas Betclic, Meu Super e Allianz Cup apenas se disputarão em Portugal», acrescentou.

O líder da Liga reforçou ainda que qualquer exceção futura, caso venha a ser considerada, terá de ser aprovada pelas Sociedades Desportivas e inserida num programa que garanta a deslocação dos adeptos sem custos acrescidos.

Do encontro saiu também a decisão de criar um grupo de trabalho conjunto entre a Liga Portugal e a APDA, destinado a desenvolver ações focadas na melhoria da experiência do adepto, bem como a realização de novas reuniões com responsáveis por grupos organizados.

«Para a APDA, este é um ótimo ponto de partida para uma nova era de colaboração com a Liga Portugal. É com este tipo de compromissos que se conquista e envolve verdadeiramente os adeptos. Estamos confiantes de que, através do grupo de trabalho, conseguiremos concretizar ainda mais medidas que beneficiem efetivamente todos os adeptos», afirmou Marta Gens, presidente da APDA.

De recordar que, em Espanha, esteve marcado um Villareal-Barcelona para a cidade de Miami, nos Estados Unidos, no entanto, depois de várias críticas e protestos, a liga espanhola acabou por dar um passo atrás e cancelou o encontro «fora de portas».