O investidor norte-americano John Textor esteve em Portugal nos últimos dias e, no regresso ao Brasil, onde está concentrado em resolver a questão do treinador do Botafogo – Luís Castro é o nome mais forte para assumir o cargo – assumiu que continua interessado em investir no futebol português

O empresário que viu o Benfica recusar a sua entrada no capital da SAD encarnada diz que neste momento só coloca de parte… as águias.

«Queria ter uma posição minoritária num clube em Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria ótima ideia. Ainda estou a negociar com algumas pessoas lá. Estou interessado em todos os clubes, menos o Benfica», começou por dizer, citado pela Globoesporte.

O norte-americano, que além do Botafogo investiu também no Crystal Palace, garante, porém, que o principal foco neste momento é o clube brasileiro.

«Eu deixei bem claro que quero fazer negócios em Portugal, num outro clube e acho que seria um parceiro incrível para o Botafogo. Em Portugal, na melhor das hipóteses, quando está num clube grande, és acionista minoritário. Mas podes ser um acionista que contribui. Então, ter a maioria das ações aqui no Botafogo faz dele o principal projeto para mim neste momento», declarou.