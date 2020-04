Dois antigos líderes do FC Porto, Jorge Costa e Vítor Baía, reencontraram-se num programa nas plataformas do FC Porto. A dupla de ex-capitães dos dragões explicou como decidiram quem iria usar a braçadeira em campo na época de 2002/03, ano da conquista da Taça UEFA.



Baía era o capitão desde a chegada de Mourinho e depois da saída de Jorge Costa para o Charlton, em janeiro, após um diferendo com Octávio Machado. O «Special One» decidiu juntar o plantel para eleger o capitão.



«Estávamos no inicio de uma nova era com uma renovação parcial do plantel, era o início de um ciclo. A primeira reunião da pré-época, em Saint-Étienne, foi sobre a eleição do capitão. O Mourinho disse que era preciso decidir e os miúdos ficaram todos pálidos porque iriam ter de decidir entre dois pesos pesados e o que isso poderia acarretar. Antes dessa votação, pedi ao mister para falar e disse 'se depender de mim e isso contar para algo o meu capitão é o Jorge, não tenho necessidade de ter a braçadeira'. Até porque o Jorge podia estar no campo todo, tinha uma abrangência maior. Foi sempre o meu capitão. Nas responsabilidades de balneário podia contar comigo da mesma forma. Aí o Mourinho terminou logo a reunião e o Jorge ficou como capitão. Foi um alívio para os jovens que tinham acabado de chegar. Estavam cheios de medo, porque impúnhamos algum respeito», disse o antigo guardião.



Por essa intervenção de Baía, ainda na pré-época, Jorge Costa fez questão de o ter sempre ao seu lado na hora de levantar troféus.



«Nada na vida acontece por acaso e tudo tem uma explicação. Ganhámos campeonatos, supertaças, Taças UEFA, Champions e não é por acaso, talvez único no Mundo... fiz questão que o Vítor estivesse ao meu lado nesses momentos. Não fiz mais do que a minha obrigação. Levantámos as taças em simultâneo», referiu o «Bicho».



«Era capitão em campo, mas fora do campo o Vítor e eu tínhamos as mesmas funções, obrigações e o peso era o mesmo. Por isso, na hora da glória, e tivemos várias horas, queria que o Vítor estivesse sempre ao meu lado», acrescentou.