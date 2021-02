Apesar de ainda não ter anunciado o sucessor de Sérgio Vieira, o Farense informou que Neca vai integrar a próxima equipa técnica do clube.



Trata-se de um regresso a Faro do antigo futebolista. Neca jogou nos algarvios nas épocas 2013/14 e 2014/15 e mais tarde em 2016/17, quando o clube estava no Campeonato de Portugal. Foi precisamente na última época de jogador que Neca e que coincidiu com a subida do clube à II Liga.



Refira-se que Jorge Costa será o próximo treinador do Farense, segundo apurou o Maisfutebol.