Declarações do treinador-adjunto do Boavista, Jorge Couto, à BTV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Penso que fizemos um bom jogo, acho que é de enaltecer o trabalho de todos os jogadores. Sabíamos das dificuldades deste jogo. Mas penso que, de início, tivemos uma excelente atitude competitiva. Primeira parte de algum equilíbrio, obviamente o Benfica a chegar mais, mas sem criar grandes situações de perigo. Nós, com personalidade, a tentar sair, a jogar, sempre a tentar bola no chão. Não conseguimos chegar tantas vezes na primeira parte.»

«Na segunda parte, à medida que o jogo foi decorrendo, houve mais espaços e conseguimos chegar mais vezes ao último terço. A primeira oportunidade da segunda parte é nossa. Estivemos muito bem, continuámos a sair, o Benfica acabou por fazer o golo à volta da hora de jogo com alguma felicidade. Continuámos no jogo, a chegar com perigo. Penso que o Benfica terá feito golo no nosso melhor momento da partida, mas continuámos no jogo até ao fim, a tentar chegar e alcançar o golo. Acabámos por sofrer o segundo golo numa transição já no fim, mas penso que estivemos no jogo até ao fim. Acho que vendemos um bocadinho cara a derrota e os jogadores estão de parabéns pelo trabalho ao longo dos 90 minutos.»

«O Benfica tem jogadores de grande qualidade. Apostámos numa boa organização defensiva, jogadores com compromisso, solidários, a dar tudo o que tinham, fechámo-nos bem, não permitimos grandes situações de perigo ao Benfica. Fomos crescendo ao longo do jogo, sempre com boa atitude competitiva, personalidade e penso que é de enaltecer.»