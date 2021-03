O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu processos disciplinares ao Benfica, ao treinador Jorge Jesus e ao assessor de imprensa Nuno Farinha, depois do treinador ter recusado participar na flash-interview que se seguiu à vitória sobre o Sp. Braga (2-0).

Recordamos que o treinador do Benfica recusou ir às entrevistas-rápidas devido ao volume da música ambiente que se ouvia no Estádio do Sp. Braga.

O clube minhoto também foi alvo de um processo disciplinar devido às «expressões proferidas» em direção à equipa de arbitragem e a elementos do banco do Benfica. Neste capítulo, Paulo Monteiro, massagista do Sp. Braga, foi suspenso por oito dias e condenado a pagar uma multa de 357 euros por ter contestado uma decisão da equipa de arbitragem.