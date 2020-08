O Benfica de Jorge Jesus, versão 2020/21, apresentou-se neste sábado no Seixal para o arranque da pré-temporada. Os jogadores iniciaram os testes médicos apenas uma semana depois do último compromisso da época, a final da Taça de Portugal, que redundou num desaire frente ao FC Porto.

Sucessor de Bruno Lage e do interino Nélson Veríssimo, Jesus regressa à Luz para preparar desde já a fase de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica terá de passar a 3.ª pré-eliminatória, agendada para 15/16 de setembro, e o play-off para chegar à fase regular da competição.

Com cinco semanas para trabalhar o novo Benfica, Jorge Jesus já reconheceu que pretende contar com alguns reforços. Para já, foi oficializado apenas um: Pedrinho (ex-Corinthians). O lateral direito Gilberto (ex-Fluminense) chegou a par do extremo, na sexta-feira de manhã, mas ainda não foi confirmado como jogador dos encarnados.

O grupo surgiu no Seixal às primeiras horas da manhã e vai cumprir a necessária bateria de exames médicos. No domingo, o plantel fará exames físicos. A bola começará a rolar na segunda-feira.