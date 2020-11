O Benfica não terá Julian Weigl, Adel Taarabt e Darwin Nuñez na visita ao Marítimo. Jorge Jesus anunciou essas ausências na conferência de imprensa realizada este domingo.



«A covid-19 é um problema e temos de conviver com ele. Ontem fomos testados e estávamos todos negativos. Os outros atletas, que tinham dado positivo, já estiveram dez dias em casa e pelo protocolo até podiam estar no jogo. O problema é que na Madeira exigem um teste negativo e isso não será feito a tempo. O Weigl, o Taarabt e o Darwin estão fora do jogo da Madeira», disse Jesus.



Sobre a partida, Jorge Jesus referiu o seguinte:



«O Benfica tem a responsabilidade de sempre. Temos de somar três pontos no Funchal. O jogo vai ser disputado. Estes jogos são sempre disputados e teremos dificuldades. Mas estamos preparados. A responsabilidade do Benfica é somar e vencer, para recuperar a posição da frente, que já tivemos.»



Sobre os problemas da defesa nos últimos jogos, Jesus deixou também uma ideia interessante:



«Nós andamos sempre à procura do melhor para uma ideia de equipa, defensiva e ofensivamente. Quando defendemos estamos quase sempre no meio-campo adversário. É mais difícil? É. Mas não vamos abdicar dela, o que não quer dizer que em determinados momentos isso não suceda. Amanhã até podemos mudar o nosso sistema.»