Depois do triunfo do Sporting sobre o Sporting de Braga, o Benfica entra em campo com o objetivo de reforçar o terceiro lugar e, porventura, conseguir uma aproximação ao FC Porto, que logo depois joga em Moreira de Cónegos.

Sétimo classificado, o Santa Clara quer evitar ultrapassagens de Tondela e/ou Moreirense, mas por outro lado também está de olho no sexto lugar, do Vitória de Guimarães.

A equipa açoriana não conta o ex-benfiquista Fábio Cardoso, que está suspenso, tal como Gabriel, do lado do Benfica, que tem ainda André Almeida e Samaris entregues ao departamento médico.

