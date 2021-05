Benfica e FC Porto defrontam-se esta quinta-feira, em jogo da 31.ª jornada da Liga que assume importância elevada nas contas do título e do acesso à Liga dos Campeões.

As águias ficaram matematicamente afastadas do título com a vitória do Sporting, na véspera, mas querem garantir o segundo lugar, posição que o FC Porto quer defender, por um lado, e por outro continuar de olho no primeiro lugar.

Do lado do Benfica as maiores interrogações estão associadas à condição física de Taarabt e Darwín, ainda que só o marroquino seja presença habitual no onze, pelo menos nos últimos tempos.

Do lado do FC Porto a grande dúvida é quem será o substituto de Corona, que está lesionado, sendo que as principais alternativas são Luis Diaz e Francisco Conceição (Jesus antecipou que jogaria o colombiano).

Veja os onzes prováveis do Clássico, na galeria associada.