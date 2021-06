O segundo dia da pré-época 2021/22 do Benfica foi dedicado a exames médicos, com os 19 jogadores que o clube encarnado já tinha anunciado no sábado.



Krovinovic, que esteve cedido ao West Bromwich e ao Nottingham Forest (ambos de Inglaterra) nas últimas duas épocas, é dos atletas presentes, assim como vários jovens oriundos dos escalões de formação.



Eis o grupo anunciado pelo Benfica: Paulo Bernardo, Cervi, Gabriel, Grimaldo, Henrique Araújo, João Ferreira, Weigl, Svilar, Nuno Tavares, Samaris, Pizzi, Samuel Soares, Tiago Gouveia, Tomás Araújo, Krovinovic e Waldschmidt.



André Almeida, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Darwin e Rodrigo Pinho são os jogadores que arrancam para a nova época a recuperar de lesões.



Os brasileiros Helton Leite, Gilberto, Morato e Carlos Vinícius, de acordo com o clube encarnado, encontram-se em isolamento no Benfica Campus para cumprir quarentena de 14 dias.