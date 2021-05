O Benfica vai terminar a Liga 2020/21 na terceira posição, algo que não acontecia desde a temporada 2008/09, sob o comando técnico do espanhol Quique Flores. É, naturalmente, o pior registo classificativo de Jorge Jesus no clube encarnado.



Para além da incerteza financeira provocada pela necessidade de disputar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, a terceira posição tem ainda implicações no planeamento da próxima temporada.



A primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions disputa-se a 3/4 de agosto, pouco depois da Supertaça de Portugal, agendada para 1 de agosto. O Benfica vai defrontar o Sp. Braga na final da Taça de Portugal e, em caso de vitória, irá disputar a Supertaça com o Sporting, campeão nacional.



O segundo jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões está agendado para 10 de agosto e o playoff, em caso de sucesso encarnado, realiza-se a 17/18 e 24/25 de agosto de 2021.



Nesta altura, o principal objetivo do Benfica de Jorge Jesus é melhorar a percentagem de vitórias, procurando os três pontos na derradeira jornada da Liga 2020/21, no reduto do Vitória de Guimarães, para ficar ligeiramente acima do registo de 2008/09, com Quique Flores, e de 2010/11, época em que o Benfica de Jesus venceu apenas dois terços dos jogos num campeonato com 30 jornadas mas ficou na segunda posição, a 19 pontos do FC Porto de André Villas-Boas.



Se vencer em Guimarães, o Benfica 2020/21 fica ligeiramente acima das percentagem de triunfos de 2008/09 e 2010/11. Caso contrário, será o pior registo dos últimos 12 anos no clube encarnado.



Percentagem de vitórias na Liga:

2008/09: Quique Flores - 67% vitórias

2009/10: Jorge Jesus - 80%

2010/11: Jorge Jesus - 67%

2011/12: Jorge Jesus - 70%

2012/13: Jorge Jesus - 80%

2013/14: Jorge Jesus - 77%

2014/15: Jorge Jesus - 79%

2015/16: Rui Vitória - 85%

2016/17: Rui Vitória - 74%

2017/18: Rui Vitória - 74%

2018/19: Rui Vitória/Bruno Lage - 82%

2019/20: Bruno Lage/Nélson Veríssimo - 71%

2020/21: Jorge Jesus - 67% vitórias