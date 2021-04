Nos últimos dois jogos, diante de Sp. Braga e Paços de Ferreira Jorge Jesus montou a equipa do Benfica em 3x4x3.

O técnico dos encarnados já disse algumas vezes que o sucesso das equipas do futuro passará pela capacidade e competência demonstrada a jogar de formas distintas e é nisso que tem estado focado.

Numa altura em que faltam jogar-se oito partidas até ao final da época, Jesus diz estar preparar a equipa para poder atuar em 4x4x2 e em 3x4x3.

«Temo-nos saído bem num sistema como noutro», disse Jesus, que garantiu que alterna mais em função dos momentos dos jogadores do Benfica do que propriamente do adversário que tem pela frente. «Aqueles jogadores que eu acho que num sistema estão num nível individual forte ou noutro sistema em que eu ache que não vale a pena jogar com três jogadores no corredor central, porque os nossos avançados estão muito fortes. Tudo isso tem mais a ver com os jogadores do Benfica e zero com o adversário. É nisso que apostamos e é nisso que acreditamos», frisou o treinador na antevisão ao jogo com o Gil Vicente.