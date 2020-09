Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Moreirense por 2-0:

«Esta exibição do Benfica merecia 50 mil pessoas para presenciarem esta qualidade de jogo que não foi traduzida em tantos golos. Mas foi um jogo com uma velocidade e capacidade técnica incrível. Trabalhamos para que isto aconteça. Acreditava que a equipa ia estar melhor do que esteve em Famalicão. E esteve melhor, menos no score dos golos. Não demos chances a que esta equipa entrasse no jogo. Foi uma equipa bem organizada e bem trabalhada taticamente em termos defensivos, mas hoje apanhou o Benfica com uma intensidade muito alta e difícil de parar.

Dos 30 remates que fizemos, dez foram centrados. Nessas dez, fizemos dois golos e podíamos fazer melhor. Não foi só a falta de eficácia. O guarda-redes do Moreirense fez uma excelente exibição. Tirou quatro golos de caras e se calhar foi o melhor jogador.»

[Sobre as diferenças entre Pizzi e Taarabt no meio-campo]

«São dois jogadores com características diferentes. E vocês viram que ao longo das semanas tenho trabalhado ali com o Chiquinho a pensar nesta possibilidade, que foi o que aconteceu. O Pizzi jogou dois anos comigo naquela posição e isto não é nada de novo para ele. É um jogador mais de corredor central. Foi o primeiro jogo que fez e fê-lo bem: chegou com bola e sem bola. Para um jogador que joga ali é preciso meter os avançados na cara do golo e ele consegue fazê-lo.

O Adel [Taarabt] é um jogador mais agressivo, até defensivamente. Com bola são os dois agressivos. Têm qualidade de passe e carregam bem a bola. Ofensivamente são muito idênticos.»