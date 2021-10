Durante o jogo que ditou a eliminação da Taça do Brasil contra o Athletico Paranaense, os adeptos do Flamengo gritaram por Jorge Jesus. Em final de contrato, o técnico dos encarnados foi questionado sobre um possível regresso ao gigante carioca.



Jesus admitiu que ficou «satisfeito» com as imagens que viu do Maracanã, mas não respondeu concretamente à pergunta. O treinador das águias lembrou que «vive de resultados» e que «a mala está sempre feita à porta».



«Já calculava que me fossem fazer essa pergunta. O importante é que sou treinador do Benfica. O Benfica e eu temos objetivos bem definimos. Queo que a águia possa voar alto e que possamos estar próximos de conquistar os títulos a que nos propusemos. Não posso fugir desse pensamento. O meu pensamento é o Benfica hoje, amanhã e todos os dias. Penso em como podemos melhorar. Se me perguntar se fico satisfeito por ver um clube do qual sai a acarinhar-me, só se fosse insensível. Como não o sou, aquelas imagens tocaram-me. Não admito regresso nenhum. Acabo contrato, estou sempre a dizer que a minha mala está feita à porta. O treinador vive de resultados. Os resultados é que definem as carreiras e os momentos do treinador. O importante para mim é o Benfica. É a minha casa, voltei com um objetivo bem definido. O meu futuro? Não sei, dependo de resultados», afirmou, na conferêcia de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril.



