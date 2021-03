Jorge Jesus elogia a organização e logística do Benfica, no decorrer de uma reportagem sobre a importância dos técnicos de equipamentos transmitida esta segunda-feira na BTV. O treinador diz que «não falta nada» nem ao treinador, nem aos jogadores, garantindo que não é por aí que se explica o atual terceiro lugar da equipa na Liga.

«A estrutura do Benfica está muito bem organizada, com grandes profissionais e não é por aí que não ganhas, pelo contrário. É fácil um treinador trabalhar no Benfica. Não falta nada. Nem ao treinador nem aos jogadores. Nem do ponto de vista da logística, nem na qualidade de trabalho, pelo carinho que há para com os atletas», destacou o treinador.

Nessa organização, o treinador destaca o trabalho invisível dos técnicos de equipamentos. «São pessoas que não têm horários, são os últimos a comer, os últimos a deitarem-se, são os primeiros a levantarem-se. É um trabalho duro», destacou ainda.

Uma reportagem que também conta com o testemunho de Otamendi que também destaca a importância dos técnicos de equipamentos no dia a dia do clube. «A verdade é que eles estão presentes nas derrotas, nas vitórias, nos empates. Estão em cada treno, seja fora ou em casa. É como todos os jogadores dizem: o público não vê o que eles fazem no dia a dia e para nós é muito importante partilhar cada momento com eles», destacou o defesa argentino.