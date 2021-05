Jorge Jesus não tem dúvidas de que o Vitória vai estar «mais motivado» do que o Benfica no jogo desta quarta-feira, no Estádio Dom Afonso Henriques, pelo simples facto do clube minhoto ter ainda um objetivo importante a alcançar.

«O Vitória tem um grande objetivo que é poder disputar uma competição europeia. Portanto, o Vitória joga para a vitória e está muito mais motivado em relação ao jogo do Benfica do que os jogadores do Benfica. Estes fatores emocionais, pela minha experiência, dizem pouco. Posso passar uma mensagem muita forte aos jogadores do Benfica e do outro lado, o outro treinador também passa, mas sei que como eles têm um objetivo, vão estar muito mais motivados, ninguém tenha dúvidas», comentou.

Agora falta saber o que o Vitória pode fazer com essa motivação extra. «Depois, no jogo, há outro fator importante. Às vezes esta responsabilidade acrescida, os jogadores chegam ao jogo e, em vez de serem favorecidos pela motivação, acontece o contrário, jogam com ansiedade e a tremer. Portanto, tudo isto são fatores importantes que os treinadores têm de conhecer. Mas a nossa responsabilidade é jogar para ganhar. Queremos ser a equipa com mais pontos na segunda volta, além da responsabilidade de haver outras equipas interessadas neste resultado», lembrou.

Quanto ao Vitória, Jorge Jesus destaca os valores individuais da equipa agora comandada por João Henriques. O Vitória tem sido uma equipa que tem individualmente jogadores com muta qualidade, não sei porque é mudou tantas vezes de treinador. É uma equipa que individualmente tem muitos jogadores de qualidade e, nestes jogos com o Benfica, Sporting e FC Porto, estes jogadores aparecem muito mais fortes na extensão dos trinta e tal jogos», destacou ainda.