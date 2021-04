Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Santa Clara no Estádio da Luz para a Liga:

[Sobre as dificuldades do Benfica na Luz e o facto de as equipas hoje jogarem mais olhos nos olhos]

«Podia ter falado do Santa Clara que perdeu no último minuto com o FC Porto, no último segundo com o Sporting e com o Sp. Braga. Hoje com o Benfica não foi a mesma coisa. Sofreu o 2-1 aos 70 e poucos minutos, mas foi uma equipa que disputou o jogo. Mas este não é é um fenómeno do futebol português. É um fenómeno do futebol mundial. Real Madrid, Barcelona, Flamengo, Benfica e outras equipas que têm grandes massas associativas sofrem todas do mesmo problema desde que não há público. Tem a ver com a forma como olhamos emocionalmente para o jogo. Estamos habituados a ter 60 ou 70 mil pessoas e o adversário olha para o jogo e sabe que não tem 60 mil pessoas. Não jogam, mas têm influência no jogo, que ninguém duvide. A todos os níveis!»