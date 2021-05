Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Sporting por 4-3:

[Benfica poderia ter estado a lutar até ao fim pelo título?]

«Não tenho dúvidas nenhumas. Falar é uma coisa, provar é outra. E está provado pela segunda volta. A partir do momento em que os jogadores do Benfica ficaram saudáveis, a partir do momento em que começaram a trabalhar as horas e com intensidade, começaram a evoluir e fizeram a segunda volta que está aí: não é conversa.

Não é conversa, são as vitórias. Agora, nunca mais conseguimos recuperar os pontos de atraso. Fizemos uma boa recuperação, mas os nossos rivais também não perderam pontos.

São os números e não podemos mudar isso.»