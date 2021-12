Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à BTV, após a derrota por 3-1 ante o Sporting, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Duas partes distintas, na primeira parte o Benfica foi uma equipa que não conseguiu criar vantagens ofensivas. Os nossos três avançados tiveram pouca bola e não fomos aquela equipa que normalmente somos ofensivamente. Na segunda parte, temos mais oportunidades de golo. Tivemos várias vezes para fazer golo: João Mário, uma do Rafa, outra do Darwin.»

«A diferença é entre quem teve oportunidade e fez golo e quem não fez, caso do Benfica. Na primeira [parte], o Sporting, defensivamente, não nos deixou criar oportunidades. Foi um jogo mais equilibrado na segunda parte. O Benfica criou três a quatro oportunidades de golo e não conseguiu fazer. E o Sporting bem em todas as situações que saiu finalizou e aqui está a diferença do resultado.»

«Tínhamos de mexer, se estavas a perder tinhas de mexer em função do que estava a acontecer no jogo. Foi isso que fui fazendo. Tivemos três a quatro oportunidades e isso foi, como é óbvio, devido às mudanças e também porque o Sporting, com a vantagem, tentou ser uma equipa a controlar mais o resultado que naquele momento tinha. Mas pronto, voltamos à mesma tecla: a diferença é quem faz golos. Na segunda parte, poderíamos ter saído com outro resultado e não com o 3-1, mas o Sporting tem esse mérito, sempre que teve oportunidade fez golo.»

[Mensagem aos adeptos:] «Quarta-feira já temos um jogo decisivo, de Champions. Queremos muito passar aos oitavos de final, estas horas não vão ser fáceis, para adeptos, jogadores e treinador, mas amanhã já estamos a treinar, a pensar que quarta-feira temos de vencer o Dínamo Kiev, que pode dar possibilidade de oitavos de final. No campeonato ficamos a quatro pontos, mas ainda há muitas jornadas. Quarta-feira não: ou ficas na Champions, ou podes ir à Liga Europa.»