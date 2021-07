Jorge Jesus partilhou um vídeo nas redes sociais com os primeiros momentos do Benfica 2021/22. O treinador mostrou a reunião com a sua equipa técnica, a conversa como jogadores como o regressado Krovinovic, com quem trocou algumas palavras em português, e algumas indicações no relvado.

O técnico inicia a oitava temporada no clube encarnado, a segunda desde o regresso ao Benfica, em 2020.

Jesus deixou ainda uma mensagem a acompanhar o vídeo: «Vamos começar uma nova época. Todos juntos somos mais fortes. Vencer, Vencer, Vencer!»