Depois de ter chegado a acordo com o Benfica, Jorge Jesus vai trazer do Flamengo para a Luz os seus atuais adjuntos. Assim, João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro e Márcio Sampaio (preparadores físicos) e os analistas Gil Henriques e Rodrigo Araújo.



De resto, Mário Monteiro já tinha trabalhado com o técnico aquando da sua primeira passagem pelos encarnados.



Lembre-se que em pouco mais de um ano no Brasil, Jesus levou o Mengão à conquista de seis títulos: Carioca, Brasileirão, Libertadores, Supertaças sul-americana e brasileira e Taça Guanabara.