Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a goleada ao Sp. Braga por 6-1:

[Sobre a estreia de Paulo Bernardo]

«O Paulo é um jogador em crescimento. Esteve muito tempo lesionado no início da época. O Paulo Bernardo trabalha connosco e sabemos que com o tempo ele vai ser um dos grandes jogadores do Benfica no futuro. Tem talento e uma capacidade física muito forte para a posição que ocupa. Chegou aqui e parecia que não era nada com ele. Mas está a aprender a jogar com jogos muito mais intensos. Este jogo foi muito bom para ele e confirmou – não a mim, porque o faz toda a semana – que o Benfica tem mais um jogador de futuro feito no Seixal.»