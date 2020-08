O plantel do Benfica continua a treinar com intensidade no Seixal, tendo em vista os primeiros compromissos da temporada 2020/21.



Jorge Jesus continua à espera de mais reforços mas já prepara a equipa para o arranque oficial, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marcada para 15/16 de setembro.



Pedrinho, Hélton Leite e Gilberto já foram garantidos como reforços encarnados, enquanto Everton Cebolinha está a caminho de Portugal para ser oficializado. O clube já chegou igualmente a acordo por Luca Waldschmidt.