36 pontos. É essa a meta do Santa Clara para o final da época. Recentemente contratado para o comando técnico da equipa açoriana, Jorge Simão assume uma meta pontual antes do arranque da segunda volta.

«Aquilo que publicamente quero assumir, em nome dos jogadores, porque isso foi um desafio partilhado por todos, é a meta pontual que estabelecemos e que nos vai guiar no decurso desta segunda volta. São 22 pontos. Este é o número mágico para nós», refere o técnico, citado pela agência Lusa.

«Ter este objetivo pontual que definimos serve-nos para não precisarmos de olhar para a tabela, nem para os resultados dos nossos adversários diretos na luta pelo objetivo do Santa Clara. Permite-nos focar simplesmente em somar pontos. 22 pontos», acrescenta, na antevisão do jogo no reduto do Casa Pia, para a 18.ª jornada da Liga.

Questionado sobre a possibilidade de receber reforços nos últimos dias de mercado, Jorge Simão prefere enaltecer a qualidade do grupo à disposição: «O Santa Clara, neste momento, possui jogadores no seu plantel com muita qualidade e que eu acho que ainda não tiveram oportunidade de a demonstrar.»